Con l'ennesima sconfitta arrivata all'Olimpico contro la Lazio per 2-1, il Pisa saluta dopo appena una stagione il campionato di Serie A, tornando in cadetteria. La squadra toscana lo fa da ultima in classifica (LEGGILA QUI) con solamente 18 punti conquistati in 38 giornate, eguagliando il risultato del Pescara nella stagione 2016/17. Non si tratta comunque di record negativo, perché questo è ancora della Salernitana nel 2024, che conclude la stagione con soli 17 punti.
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Pisa, 18 punti e retrocessione immediata: ma il record negativo resta un altro
Il Pisa torna subito in Serie B e lo fa da ultima in classifica con appena 18 punti conquistati: ma il record negativo è un altro
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