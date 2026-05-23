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Pedro: “Provai a portare alla Lazio De Gea. Sarri secondo solo a Guardiola”

Pedro
L'attaccante della Lazio, alla chiusura della carriera in biancoceleste, ha parlato della volta in cui provò a portare De Gea a Roma
Redazione VN

L'attaccante della Lazio, Pedro, che oggi chiude la sua carriera in biancoceleste contro il Pisa, ha parlato ai microfoni ufficiali del club di molti temi. Queste le sue parole:

Ho sempre provato a portare qualche mio ex compagno alla Lazio, anche con Messi (ride, ndr), ma ovviamente non era facile. Poi Jordi Alba e De Gea quando erano svincolati. Anche Bartra ricordo che ne parlai con Sarri. Stesso discorso per David Luiz. Mi sarebbe piaciuto fargli conoscere la passione dei nostri tifosi.

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Su Sarri

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Per me è secondo solo a Guardiola. Lo spagnolo, ovviamente, è stato importante, mi ha dato fiducia quando ero giovane, permettendomi di giocare in una squadra piena di campioni come il Barcellona. Sarri lo avevo avuto già al Chelsea, abbiamo vissuto tanti anni insieme, è stato un bel percorso. Cito anche Baroni, una persona umile che dava tutto per il bene della squadra, e Tudor, preparato e con tanto carattere. Ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa per continuare a crescere e migliorare.

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