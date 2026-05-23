Giampaolo lancia la sfida: “Dobbiamo scalare l’Everest. Qui si vedono le squadre”

"Domani dobbiamo affrontare l'Everest - ha spiegato il tecnico, come riporta l'Ansa - perché davanti avremo una squadra forte, organizzata e in grande condizione. Servirà fare tutto bene, anzi benissimo, per provare a vincere. Quando sei lì sotto a rincorrere, ogni partita pesa tantissimo. A un certo punto impari a convivere con la precarietà, con la pressione e con l'obbligo di fare risultato. È proprio nelle difficoltà che si misura il valore di una squadra".