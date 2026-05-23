Marco Giampaolo e la sua Cremonese devono affrontare il Como. 3 punti potrebbero non bastare ai grigiorossi per la salvezza, ma Marco Giampaolo vuole crederci, nonostante la difficoltà. Le sue parole in conferenza stampa:
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Giampaolo lancia la sfida: “Dobbiamo scalare l’Everest. Qui si vedono le squadre”
Marco Giampaolo ci crede, la montagna da scalare è alta, ma la sua Cremonese non vuole mollare
"Domani dobbiamo affrontare l'Everest - ha spiegato il tecnico, come riporta l'Ansa - perché davanti avremo una squadra forte, organizzata e in grande condizione. Servirà fare tutto bene, anzi benissimo, per provare a vincere. Quando sei lì sotto a rincorrere, ogni partita pesa tantissimo. A un certo punto impari a convivere con la precarietà, con la pressione e con l'obbligo di fare risultato. È proprio nelle difficoltà che si misura il valore di una squadra".
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