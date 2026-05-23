Il Torino di Roberto D'Aversa chiuderà la stagione contro la Juventus, nel derby della Mole. I bianconeri dopo la sconfitta contro la Fiorentina, vogliono vincere per sperare nella Champions. Ecco le parole del tecnico granata:
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D’Aversa: “Abbiamo visto la Fiorentina a Torino, ma domani è un derby”
Il Torino di D'Aversa vuole imitare la Fiorentina e fare uno scherzetto alla Juventus
"Guardare la partita della Fiorentina, lo si è fatto. Domani però sarà una partita diversa, c’è volontà di fare risultato, loro hanno un obiettivo da raggiungere, è una partita totalmente diversa, mai sottovalutare l’avversario. Le partite sono tutte difficili ma domani è un derby”.
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