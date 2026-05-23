Grosso: “Rapporto ottimo con Carnevali, parleremo insieme del futuro”

Stagione - "Mi è piaciuto tanto il modo con cui abbiamo attraversato le difficoltà di questo campionato e ne siamo venuti fuori. Nei momenti belli si sono viste le qualità e soprattutto nei momenti difficili. Ringrazio i ragazzi per quello fatto insieme e ora mi focalizzo su quello che andremo a fare".

Futuro - "Con grande serenità come faccio sempre, pensando a questo finale di stagione perché sarebbe bello scavallare soglia 50 punti per una squadra come la nostra che pian piano ha costruito le basi per progettare. Ho un ottimo rapporto con Carnevali. Faccio parte di una società seria e ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive e proveremo a parlarne per decidere quello che succederà.