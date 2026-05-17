Fiorentina, la pista Grosso si complica. Carnevali: “Vogliamo continuare insieme”

Il casting per la panchina della Fiorentina in vista della prossima stagione continua a tenere banco, e tra i profili monitorati con attenzione dalla dirigenza viola c’è da tempo anche quello di Fabio Grosso . L'attuale tecnico del Sassuolo, protagonista di un ottimo lavoro in neroverde, piace per idee e gestione del gruppo . A frenare bruscamente i rumors di mercato, però, ci ha pensato direttamente il direttore sportivo del club emiliano, Giovanni Carnevali .

Il futuro di Grosso

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il dirigente del Sassuolo ha voluto fare immediata chiarezza sul futuro del proprio allenatore, mandando un messaggio forte e chiaro a tutte le pretendenti, Fiorentina in primis: "Per quanto riguarda il futuro di Grosso, il nostro desiderio è di poter proseguire con lui. Ha un contratto, abbiamo costruito un percorso e ci piacerebbe proseguire".