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Juventus, sconfitta e contestazione dopo la Fiorentina (il video)

Juventus, sconfitta e contestazione dopo la Fiorentina (il video) - immagine 1
Scoppia la contestazione in casa Juventus dopo la sconfitta arrivata in casa contro la Fiorentina: il video
Redazione VN

Dopo la pesante sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina all'Allianz Stadium, i tifosi della Juventus non ci stanno, dando il via ad una vera e propria contestazione verso la squadra. Il ko casalingo con i viola ha messo la squadra di Spalletti in una situazione complicata in classifica, facendola uscire dalla zona Champions League. Di seguito il video di Calcio in pillole:

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