Juventus, sconfitta e contestazione dopo la Fiorentina (il video)

Dopo la pesante sconfitta per 0-2 contro la Fiorentina all'Allianz Stadium, i tifosi della Juventus non ci stanno, dando il via ad una vera e propria contestazione verso la squadra. Il ko casalingo con i viola ha messo la squadra di Spalletti in una situazione complicata in classifica, facendola uscire dalla zona Champions League. Di seguito il video di Calcio in pillole: