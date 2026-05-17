Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato a Dazn al termine della partita persa contro la Fiorentina. Le sue parole:
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Locatelli: “Giusta la contestazione. Doveva prevalere una cosa con i viola”
Le parole del centrocampista e capitano della Juventus, Manuel Locatelli, dopo la partita persa con la Fiorentina
Con Spalletti siamo cresciuti tanto ma è difficile capire la partita di oggi. Abbiamo sofferto la pressione che avevamo, ma abbiamo finito male la stagione in casa nostra, davanti al nostro pubblico. E' giusto che dopo una partita del genere i nostri tifosi ci fischino e ci contestino. Ma non è questione di metterci la faccia. Credo che ci siano delle partite che vadano vinte anche giocando male. Noi però non lo sappiamo fare: questa è la realtà. Non siamo riusciti a sopportare la pressione che c'è qua. Se non vinciamo una partita come quella di oggi significa che qualcosa di sbagliato c'è. Oggi siamo arrivati tardi nelle seconde palle, abbiamo perso tanti duelli individuali. Le nostre motivazioni dovevano prevalere su quelle dei giocatori della Fiorentina.
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