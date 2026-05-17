Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina:
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Spalletti (conf): “Gudmundsson antisportivo, ha sbagliato persona”
La risposta del tecnico sulla scena con il giocatore islandese
La Juventus ha perso contro diverse cose. Poca valutazione, poca testa che ragiona, che sa rimanere lucida dentro gli episodi della partita. Poca roba per quello che è l’importanza del risultato. Mi nasce facile andare a dover cercare su me stesso la ricerca della squadra, il comportamento di squadra in questa partita qui. Diventa difficile spiegarselo. Abbiamo fatto male e abbiamo non reagito a situazioni non di gioco normali. Abbiamo preso il gol quando non era ancora successo niente.
Ritiro?—
Perché vuole mandarci in ritiro? Io vedo dei ragazzi che sono distrutti per questo risultato. Si dice la partita della vita, della stagione, bisogna togliere questi sovraccarichi. Era Juventus-Fiorentina, giocata in un teatro del calcio bellissimo, abbiamo la fortuna di essere la Juventus. Potevamo giocarci un risultato importantissimo. Non si può essere ridimensionati dal fatto che loro giochino liberi e noi diventiamo più piccoli di quelli che siamo. Sotto l’aspetto della lucidità, della personalità, del carattere, dell’essere un professionista di livello ho ancora da fare dei passi in avanti, devo tornare a scuola. Questa settimana parlerò con John Elkann ma sarà un’analisi di me stesso, io devo presentare qualcosa in più di quanto presentato oggi.
L'episodio con Gudmundsson—
Lui ha preso da una palla fuori e l’ha ributtata in campo per interrompere il gioco in maniera anti-sportiva. Poi mi è venuto a salutare e gli ho detto non mi toccare. Ha fatto una cosa anti-sportiva e non l’ho voluto nemmeno salutare. Ha sbagliato persona e andiamo avanti.
Futuro—
Io devo analizzare me stesso in tutto. Io devo analizzare il mio operato e devo analizzare me stesso. Questa cosa delle pressioni subite o non subite fatto prima, poi vengo qui e si subiscono, significa che devo approfondire di più questo discorso. Il discorso dei giocatori da andare a prendere va pulito, non si dice chi deve andare via prima di una partita del genere. Dobbiamo assumerci le responsabilità.
Niente David e Openda—
I numeri dicono quello ma dipende dal punto di vista in cui li guardi. È un brutto gol quello preso. David e Openda li ho fatti giocare l’altro giorno e non abbiamo realizzato moltissimo, questa volta ho deciso così di mettere Boga per avere 4 giocatori super offensivi. Alcune volte si fanno scelte buone, altre meno ma ci voleva l’uomo che salta l’avversario nello stretto, perché giocavamo davanti all'area della Juventus
Giudizio—
I dirigenti erano tutti negli spogliatoi, eravamo con i giocatori. Io do un giudizio molto positivo alla stagione della Juventus. i ragazzi hanno giocato una grande stagione, parlo del mio periodo, dove degli episodi ci hanno penalizzato per farla essere grandissima. Non siamo stati bravi a direzionare episodi che avevamo a portata di mano per farla diventare grandissima. Abbiamo giocato un grande calcio, fatto dei passi avanti notevoli. La mia idea rimane questa della Juventus e dei calciatori della Juventus.
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