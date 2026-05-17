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Sarri: “Non mi ascoltano, non sono felice. Forse meglio lasciare la Lazio”

Sarri: “Non mi ascoltano, non sono felice. Forse meglio lasciare la Lazio” - immagine 1
Altre dichiarazioni forti da parte dell'allenatore biancoceleste
Redazione VN

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko della sua squadra contro la Roma nel derby della Capitale. Queste le sue parole.

Avevo detto facciamo questa partita e vediamo cosa mi dice la società, per ora nessuno mi ha detto nulla. Quest'anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Vediamo. Differenze con Napoli? Quella era una squadra di livello assoluto, almeno qualitativamente. Era una squadra che era arrivata a una media di 88 punti stagionali, c'erano basi più solide. Futuro? Vedo che non vi importa della partita... Uno deve parlare dell'ambiente e separatamente della società: a livello di ambiente, rimarrei. A livello societario... forse se i piani non collimano è meglio separarsi. Di piani io non ne ho sentiti. Vedremo se l'anno prossimo sarà l'anno 1... abbiamo tanti in scadenza e tanti che vogliono andare via. In Coppa Italia potevamo fare di più, ma l'Inter ora è di un altro livello. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che ci sono arrivati, poi abbiamo incontrato una squadra fortissima. Un po' di rammarico c'è: potevamo fare una partita più coraggiosa.

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