Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko della sua squadra contro la Roma nel derby della Capitale. Queste le sue parole.
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Sarri: “Non mi ascoltano, non sono felice. Forse meglio lasciare la Lazio”
Altre dichiarazioni forti da parte dell'allenatore biancoceleste
Avevo detto facciamo questa partita e vediamo cosa mi dice la società, per ora nessuno mi ha detto nulla. Quest'anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Vediamo. Differenze con Napoli? Quella era una squadra di livello assoluto, almeno qualitativamente. Era una squadra che era arrivata a una media di 88 punti stagionali, c'erano basi più solide. Futuro? Vedo che non vi importa della partita... Uno deve parlare dell'ambiente e separatamente della società: a livello di ambiente, rimarrei. A livello societario... forse se i piani non collimano è meglio separarsi. Di piani io non ne ho sentiti. Vedremo se l'anno prossimo sarà l'anno 1... abbiamo tanti in scadenza e tanti che vogliono andare via. In Coppa Italia potevamo fare di più, ma l'Inter ora è di un altro livello. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che ci sono arrivati, poi abbiamo incontrato una squadra fortissima. Un po' di rammarico c'è: potevamo fare una partita più coraggiosa.
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