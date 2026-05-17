Sarri accusa: “Meno esperti di politica, più gente di calcio. Grazie, ciao”

Lo sfogo prosegue—
Io sto parlando solo per il bene del calcio, il bene della Lazio ce lo dobbiamo fare da soli. Non è che se facciamo una brutta partita è colpa della Lega, però anche quello che si è visto nell'ultima settimana mostra una certa incapacità di gestire al meglio il calcio italiano. Troppi esperti di politica sportiva, nessun esperto di calcio: se parli con queste persone, contro il quale non ho assolutamente niente, ti rendi conto che non conoscono il profumo dell'erba. Per loro giocare di giorno o di sera è la stessa cosa. Meno esperti di politica, più gente di calcio. Grazie, ciao.
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