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Sarri accusa: “Meno esperti di politica, più gente di calcio. Grazie, ciao”

Sarri accusa: “Meno esperti di politica, più gente di calcio. Grazie, ciao” - immagine 1
Lo sfogo del tecnico della Lazio
Redazione VN

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn prima del derby di Roma lanciando un'accusa pesante alla Lega Serie A in merito al calendario della 37esima giornata:

Chiaro che la mia (di non presentarsi, ndr) era solo una provocazione, ho troppo rispetto per i miei giocatori per lasciarli soli in questa bolgia. E' solamente esprimere una mia opinione su una Lega che secondo me non sta gestendo al meglio non sta gestendo al meglio il nostro campionato, che è già in difficoltà di suo. Non sto parlando pro Sarri o pro Lazio, ma pro calcio. Oggi cinque squadre si giocano 70-80 milioni, si poteva confezionare un prodotto che ci poteva far risalire nell'opinione pubblica e mondiale, invece si fa una partita a mezzogiorno, che non è la stessa cosa. Due derby giocati uno a 35 gradi all'ombra e uno a fine maggio a mezzogiorno.

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Lo sfogo prosegue

—  

Io sto parlando solo per il bene del calcio, il bene della Lazio ce lo dobbiamo fare da soli. Non è che se facciamo una brutta partita è colpa della Lega, però anche quello che si è visto nell'ultima settimana mostra una certa incapacità di gestire al meglio il calcio italiano. Troppi esperti di politica sportiva, nessun esperto di calcio: se parli con queste persone, contro il quale non ho assolutamente niente, ti rendi conto che non conoscono il profumo dell'erba. Per loro giocare di giorno o di sera è la stessa cosa. Meno esperti di politica, più gente di calcio. Grazie, ciao.

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