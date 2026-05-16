L’ex allenatore della Fiorentina, oggi alla guida dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, match fondamentale nella corsa europea dei bergamaschi.
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Palladino: “Futuro? Penso al presente. Il nostro obiettivo è l’Europa”
Raffaele Palladino ha risposto così a una domanda posta sul suo futuro da allenatore
Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Palladino ha risposto anche alle domande relative al proprio futuro:
“Io sono concentrato sul presente. Il mio obiettivo rimane il campo, e la cosa più importante è che Luca Percassi abbia parlato in maniera sincera sul futuro: le sue parole sono tanto oggettive quanto chiare”.
Il tecnico ha poi aggiunto:
“Il nostro obiettivo è arrivare in Europa. A fine stagione ci siederemo e valuteremo insieme se le idee combaciano per il bene dell’Atalanta”.
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