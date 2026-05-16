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Palladino: “Futuro? Penso al presente. Il nostro obiettivo è l’Europa”

Palladino: “Futuro? Penso al presente. Il nostro obiettivo è l’Europa” - immagine 1
Raffaele Palladino ha risposto così a una domanda posta sul suo futuro da allenatore
Redazione VN

L’ex allenatore della Fiorentina, oggi alla guida dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, match fondamentale nella corsa europea dei bergamaschi.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Palladino ha risposto anche alle domande relative al proprio futuro:

“Io sono concentrato sul presente. Il mio obiettivo rimane il campo, e la cosa più importante è che Luca Percassi abbia parlato in maniera sincera sul futuro: le sue parole sono tanto oggettive quanto chiare”.

Il tecnico ha poi aggiunto:

“Il nostro obiettivo è arrivare in Europa. A fine stagione ci siederemo e valuteremo insieme se le idee combaciano per il bene dell’Atalanta”.

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