L’ex allenatore della Fiorentina, oggi sulla panchina del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa della crescita delle realtà che negli ultimi anni si sono inserite stabilmente nella corsa europea in Serie A.
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Italiano: “Nella corsa all’Europa sempre le stesse. Anche la Fiorentina tra quelle”
Vincenzo Italiano ha aperto una parentesi in conferenza stampa sulle squadre che si giocano stabilmente le posizioni europee
Queste le sue parole:
“Negli ultimi anni nelle prime 6-7 della classifica si sono inserite Bologna, Atalanta e Como, ma le squadre che si giocano ogni anno quelle posizioni sono sempre le stesse”.
Italiano ha poi voluto includere anche la Fiorentina tra le società ormai stabilmente strutturate per competere in zona Europa, nonostante l’annata complicata vissuta dai viola:
“La Fiorentina la considero tra quelle, nonostante la stagione anomala”.
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