Lazio, Sarri fa marcia indietro. Domani sarà regolarmente in panchina

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri torna sui suoi passi e, per stare vicino ai giocatori, sarà in panchina nel derby

Nonostante la furente protesta contro l'orario insolito del derby e i calendari intasati, Maurizio Sarri fa marcia indietro e sarà regolarmente in panchina domani. L'allenatore biancoceleste, che aveva inizialmente minacciato di disertare la gara delle ore 12:00 per scagliarsi contro le decisioni della Lega, ha scelto di esserci solo per amore dei suoi giocatori e dei tifosi, sebbene continuerà la sua protesta evitando la conferenza stampa della vigilia.