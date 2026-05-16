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Lazio, Sarri fa marcia indietro. Domani sarà regolarmente in panchina

Lazio, Sarri fa marcia indietro. Domani sarà regolarmente in panchina - immagine 1
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri torna sui suoi passi e, per stare vicino ai giocatori, sarà in panchina nel derby
Redazione VN

Nonostante la furente protesta contro l'orario insolito del derby e i calendari intasati, Maurizio Sarri fa marcia indietro e sarà regolarmente in panchina domani. L'allenatore biancoceleste, che aveva inizialmente minacciato di disertare la gara delle ore 12:00 per scagliarsi contro le decisioni della Lega, ha scelto di esserci solo per amore dei suoi giocatori e dei tifosi, sebbene continuerà la sua protesta evitando la conferenza stampa della vigilia.

Il futuro

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Questo delicato derby, che vedrà la tifoseria organizzata della Lazio rimanere fuori dallo stadio, potrebbe essere l'ultimo per il tecnico. Da lunedì inizierà infatti il conto alla rovescia per l'incontro decisivo con il presidente Lotito, mentre sullo sfondo restano forti le lusinghe di club come Napoli e Atalanta per il suo futuro. A scriverne è il Corriere dello Sport.

 

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