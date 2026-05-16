Qui Juve, Kalulu e Kelly a parte ma ci saranno. Un titolare in dubbio

Sul Corriere di Torino in edicola quest'oggi troviamo un approfondimento legato alla Juventus e ai suoi giocatori. L'allenatore Luciano Spalletti deve ancora sciogliere alcuni dubbi legati all'undici titolare, principalmente a causa delle condizioni fisiche di alcuni elementi della rosa. C'è comunque ottimismo per Pierre Kalulu e Lloyd Kelly. Entrambi hanno svolto una gestione personalizzata dei carichi di lavoro, ma sono attesi al rientro in gruppo nella seduta odierna e dovrebbero essere regolarmente disponibili per la sfida contro i viola.