Sul Corriere di Torino in edicola quest'oggi troviamo un approfondimento legato alla Juventus e ai suoi giocatori. L'allenatore Luciano Spalletti deve ancora sciogliere alcuni dubbi legati all'undici titolare, principalmente a causa delle condizioni fisiche di alcuni elementi della rosa. C'è comunque ottimismo per Pierre Kalulu e Lloyd Kelly. Entrambi hanno svolto una gestione personalizzata dei carichi di lavoro, ma sono attesi al rientro in gruppo nella seduta odierna e dovrebbero essere regolarmente disponibili per la sfida contro i viola.
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Qui Juve, Kalulu e Kelly a parte ma ci saranno. Un titolare in dubbio
La Juve continua a lavorare sul campo alla Continassa per la sfida contro la Fiorentina. Il punto sugli acciaccati
Dubbio Thuram—
La situazione si presenta invece più complessa per Thuram, il cui impiego resta ancora in bilico. Il centrocampista sta continuando a seguire un programma di allenamento differenziato a causa di un fastidio al ginocchio destro che lo tormenta ormai da diverse settimane. Lo staff medico bianconero monitorerà attentamente l'evoluzione della situazione nelle prossime ore, valutando se il giocatore potrà aggregarsi nuovamente ai compagni già nella giornata di oggi o se sarà costretto a dare forfait.
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