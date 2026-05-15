Juventus-Fiorentina, Spalletti ne recupera tre. Koopmeiners insidia Thuram

Tre rientri in gruppo

I calciatori in questione sarebbero Khephren Thuram, Kelly e Kalulu. Nonostante abbiano proseguito con un programma di lavoro personalizzato durante la seduta mattutina, i segnali di miglioramento sono netti: salvo sorprese, faranno parte della lista dei convocati di Spalletti per la sfida contro i viola di Vanoli.