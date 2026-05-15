Con il fischio d'inizio di Juventus-Fiorentina ufficialmente fissato per domenica alle 12, in casa bianconera si accelera il piano di preparazione per un match che, sul fronte torinese, pesa come un macigno nella corsa verso un piazzamento Champions. Secondo quanto riportato da Sky Sport filtrerebbe ottimismo per i recuperi di ben tre calciatori.
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Juventus-Fiorentina, Spalletti ne recupera tre. Koopmeiners insidia Thuram
Tre rientri in gruppo—
I calciatori in questione sarebbero Khephren Thuram, Kelly e Kalulu. Nonostante abbiano proseguito con un programma di lavoro personalizzato durante la seduta mattutina, i segnali di miglioramento sono netti: salvo sorprese, faranno parte della lista dei convocati di Spalletti per la sfida contro i viola di Vanoli.
Resta tuttavia da monitorare la gestione del loro minutaggio, con un punto interrogativo marcato soprattutto su Khephren Thuram. Il centrocampista francese, che sta vivendo un momento particolare dopo l'esclusione dai convocati per il prossimo Mondiale, non è al top della condizione. Qualora non dovesse essere rischiato dal primo minuto, Spalletti sarebbe pronto a lanciare nuovamente Teun Koopmeiners nel ruolo di incursore, proprio come già accaduto nella recente trasferta di Lecce.
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