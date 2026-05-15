Dopo il pareggio contro il Genoa che ha portato la matematica salvezza, la Fiorentina è attesa a Torino, domenica 17 maggio alle 12:00, per affrontare la Juventus. I bianconeri, allenati da Luciano Spalletti, sono ancora in piena lotta per la Champions League, mentre i viola non hanno più molto da chiedere a questo campionato. Certo è che, indubbiamente, i tifosi viola si aspettano finalmente una partita giocata con spensieratezza e che magari porti anche un po' di spettacolo. Ecco dove vederla in tv e streaming.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Juventus-Fiorentina, domenica ore 12: dove vederla in tv e streaming
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Juventus-Fiorentina, domenica ore 12: dove vederla in tv e streaming
Juventus e Fiorentina si sfidano all'Allianz Stadium questa domenica, alla penultima giornata di Serie A 2025/26: ecco dove vederla
Dove vedere Fiorentina-Genoa—
|Domenica 17 maggio, ore 12:00
|Allianz Stadium, Torino
|TV
|Dazn, Sky (canale 251)
|Streaming
|Dazn, Now Tv
|Telecronaca
|Non ancora resi noti
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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