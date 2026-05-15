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VIOLA NEWS news viola radio e tv Juventus-Fiorentina, domenica ore 12: dove vederla in tv e streaming

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Juventus-Fiorentina, domenica ore 12: dove vederla in tv e streaming

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Juventus e Fiorentina si sfidano all'Allianz Stadium questa domenica, alla penultima giornata di Serie A 2025/26: ecco dove vederla
Redazione VN

Dopo il pareggio contro il Genoa che ha portato la matematica salvezza, la Fiorentina è attesa a Torino, domenica 17 maggio alle 12:00, per affrontare la Juventus. I bianconeri, allenati da Luciano Spalletti, sono ancora in piena lotta per la Champions League, mentre i viola non hanno più molto da chiedere a questo campionato. Certo è che, indubbiamente, i tifosi viola si aspettano finalmente una partita giocata con spensieratezza e che magari porti anche un po' di spettacolo. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Fiorentina-Genoa

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Domenica 17 maggio, ore 12:00Allianz Stadium, Torino
TVDazn, Sky (canale 251)
StreamingDazn, Now Tv
Telecronaca Non ancora resi noti
RadioRadio Bruno

 

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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