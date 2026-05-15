Juventus-Fiorentina, domenica ore 12: dove vederla in tv e streaming

Dopo il pareggio contro il Genoa che ha portato la matematica salvezza, la Fiorentina è attesa a Torino, domenica 17 maggio alle 12:00, per affrontare la Juventus. I bianconeri, allenati da Luciano Spalletti, sono ancora in piena lotta per la Champions League, mentre i viola non hanno più molto da chiedere a questo campionato. Certo è che, indubbiamente, i tifosi viola si aspettano finalmente una partita giocata con spensieratezza e che magari porti anche un po' di spettacolo. Ecco dove vederla in tv e streaming.