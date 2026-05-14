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F.Giorgetti: “Serve un tecnico per il futuro. Gudmundsson scommessa persa”

Fabio Giorgetti
Albert Gudmundsson è stata una delle grandi delusioni di questa Fiorentina
Redazione VN

Fabio Giorgetti, presidente di Toscana Energia, ha parlato della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

"L'organizzazione del calendari per le serie professionistiche è complesso. Ieri sera hanno sospeso una partita degli Internazionali d'Italia per i fumogeni. Sicuramente il tutto non è stato un grande esempio a livello organizzativo. Questa diatriba sul confermare Vanoli o no andrà avanti fino a fine campionato. Vanoli ha fatto il suo dovere, ha portato la Fiorentina alla salvezza. Nel medio termine però bisognerebbe cambiare, vorrei una Fiorentina con un'esperienza diversa, per impostare il lavoro sui 3-5 anni. Quando si parla di calcio si parte da un portiere forte, e da una punta di livello. Bisogna avere altre alternative rispetto a Piccoli, e non si può essere dipendenti da Fagioli. Gudmundsson non ha dimostrato quello per cui è stato preso, è stata una scommessa che non ha portato i propri frutti. Intanto io davanti farei giocare Braschi, ed in generale dobbiamo investire sui giovani"

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