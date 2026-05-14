Marocchino: “Ecco cosa mi dissero a Firenze. Palladino è stato sottovalutato”

"Una volta venni a Firenze, ed un motorino inchidò davanti a me. Scese un tifoso della Fiorentina che mi disse: 'Complimenti, sei l'unico juventino simpatico". Probabilmente non è così, visto che tanti ex Juve hanno giocato a Firenze, come Di Livio e Cuccureddu. Il mio esordio in A lo feci proprio contro la Fiorentina, c'era Galli in porta. La Juventus ha due partite difficilissime. La pressione è un po' più alta per i giocatori della Juventus. Una stagione così insegna che la personalità è molto importante. In una squadra c'è una catena, basta che alcuni siano in un momento particolare e c'è un calo."