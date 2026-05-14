Ferrara: “Al Viola Park sanno cosa è Firenze? Vanoli va rispettato”

"Che si vuole dire a Vanoli? Gli hanno chiesto di salvare la squadra, e dal suo punto di vista ha ragione. Poi però c'è un discorso di ricostruzione, di fare calcio a Firenze. Vanoli è quello di quest'anno? Oppure con una squadra in mano da inizio anno può lavorare in modo diverso. Io spero che la Fiorentina faccia una scelta più attrattiva. Se la Fiorentina giocasse una gran partita a Torino, ci sarebbe da farsi due domande. L'unico vero motivo della gara contro la Juve è quello di fargli uno sgambetto."