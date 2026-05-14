Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del futuro della Fiorentina:
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Ferrara: “Al Viola Park sanno cosa è Firenze? Vanoli va rispettato”
"Che si vuole dire a Vanoli? Gli hanno chiesto di salvare la squadra, e dal suo punto di vista ha ragione. Poi però c'è un discorso di ricostruzione, di fare calcio a Firenze. Vanoli è quello di quest'anno? Oppure con una squadra in mano da inizio anno può lavorare in modo diverso. Io spero che la Fiorentina faccia una scelta più attrattiva. Se la Fiorentina giocasse una gran partita a Torino, ci sarebbe da farsi due domande. L'unico vero motivo della gara contro la Juve è quello di fargli uno sgambetto."
Su Vanoli—
"La Fiorentina deve rispettare Vanoli, e prendere una decisione. Lui deve comunque organizzarsi il suo futuro, la stagione della Fiorentina è finita. Io gioco di Vanoli non mi piace, ma lui ci ha messo davvero l'anima. Io ho l'impressione che il Viola Park sia un bellissimo posto, ma che potrebbe stare ovunque. L'hanno capito da lì dentro cos'è la Fiorentina? Si vedrà bene con il centenario, ed è chiaro che la società stia cercando di riallacciare i rapporti con le vecchie glorie. Se tratti gli ex giocatori in un certo modo..."
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