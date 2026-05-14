Verso Juventus-Fiorentina, le attenzioni in casa bianconera sono tutte concentrate sulle condizioni di Khephren Thuram. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista francese anche ieri si è allenato a parte a causa dei fastidi muscolari che si trascina ormai da aprile e resta il principale dubbio per la sfida contro i viola.
news viola
Tuttosport: “Thuram ieri a parte, chi lo può sostituire contro la Fiorentina”
Lucio Spalletti spera di recuperarlo almeno per la panchina, dopo avergli già concesso riposo nell’ultima gara contro il Lecce. La sensazione è che tra oggi e domani verrà valutata la sua autonomia, anche considerando che il giocatore ha inevitabilmente un occhio rivolto ai Mondiali e alle future convocazioni della nazionale francese.
Nel frattempo, contro il Lecce era stato Teun Koopmeiners a prendere il suo posto: buon avvio per l’olandese, ma con ancora diversi margini di crescita nella gestione del pallone. Proprio per questo il recupero di Thuram viene considerato molto importante in vista della Fiorentina.
Tra le possibili alternative studiate dalla Juventus ci sarebbe anche l’arretramento di Weston McKennie accanto a Manuel Locatelli in mediana, con Emil Holm pronto a trovare spazio sulla fascia destra dopo le ultime prestazioni convincenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA