Tuttosport: “Thuram ieri a parte, chi lo può sostituire contro la Fiorentina”

Verso Juventus - Fiorentina , le attenzioni in casa bianconera sono tutte concentrate sulle condizioni di Khephren Thuram . Come riportato da Tuttosport, il centrocampista francese anche ieri si è allenato a parte a causa dei fastidi muscolari che si trascina ormai da aprile e resta il principale dubbio per la sfida contro i viola.

Lucio Spalletti spera di recuperarlo almeno per la panchina, dopo avergli già concesso riposo nell’ultima gara contro il Lecce. La sensazione è che tra oggi e domani verrà valutata la sua autonomia, anche considerando che il giocatore ha inevitabilmente un occhio rivolto ai Mondiali e alle future convocazioni della nazionale francese.