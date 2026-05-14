Cinquini: “Vanoli? La squadra non mi sembra con lui. Kean il migliore in circolazione”

Dalla proprietà alla gestione tecnica, fino alle situazioni di Paolo Vanoli e Moise Kean. Il commento di Oreste Cinquini

Redazione VN 14 maggio 2026 (modifica il 14 maggio 2026 | 17:22)

L’ex dirigente viola Oreste Cinquini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio affrontando diversi temi legati al presente e al futuro della Fiorentina.

“Giuseppe Commisso ha assunto la carica di presidente dopo la scomparsa di Rocco ma gli è caduta sulle spalle una responsabilità grandissima. Ora deve venire a Firenze e annunciare personalmente i programmi della Fiorentina, chiarendo se il club resterà in mano alla famiglia Commisso”.

Secondo l’ex dirigente, Fabio Paratici avrebbe già ricevuto rassicurazioni importanti prima di firmare il lungo contratto con il club viola: “Credo che Paratici abbia avuto garanzie, altrimenti non avrebbe firmato un accordo così lungo e oneroso. Però adesso è la piazza che deve ricevere chiarezza”.

Cinquini ha poi insistito sulla necessità di definire ruoli e struttura societaria: “Bisogna identificare con precisione chi guiderà l’area tecnico-sportiva, chi curerà i rapporti con la Lega, capire cosa fare con scouting e settore giovanile e fissare obiettivi chiari”.

Molto duro anche il giudizio sulla stagione viola e sulle recenti prestazioni: “La Fiorentina si è salvata più per demeriti degli altri che per meriti propri. La salvezza era il minimo sindacale”.

Un passaggio anche sulla squadra e sul rapporto con Paolo Vanoli: “Vanoli ha raggiunto l’obiettivo richiesto, ma la squadra non mi sembra seguirlo molto. Non solo tecnicamente, ma soprattutto a livello umano. È mancato spirito, anima, dignità e rispetto verso i tifosi”.

Cinquini ha parlato anche del fallimento dell’esperienza di Stefano Pioli: “Pensavo fosse la persona giusta al posto giusto e sul suo fallimento mi faccio tante domande”.

Infine un focus su Moise Kean, definito un tema centrale per il futuro viola: “Kean non ha ripetuto la stagione precedente, ma era prevedibile. Ha dimostrato comunque di essere la migliore punta italiana in circolazione”.

Per Cinquini, la Fiorentina dovrà capire rapidamente le intenzioni del giocatore: “Ha scelto Firenze e firmato un contratto importante. Cederlo significherebbe fare un salto nel buio. Ora bisogna capire cosa vuole fare lui e parlarci in modo chiaro. Paratici ha l’esperienza giusta per gestire una situazione del genere”.