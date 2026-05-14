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Malusci: “Con la Juve servirebbe attaccamento, ma non sanno cos’è”

Alberto Malusci oggi
Le parole dell'ex difensore viola ai microfoni di Radio Bruno: "Vanoli merita un 6, ha fatto il suo"
Redazione VN

Vi proponiamo le parole di Alberto Malusci dal Pentasport di oggi. L'ex difensore della Fiorentina commenta i temi della stagione viola, la prossima partita con la Juventus e il futuro della panchina:

"La partita con la Juve per noi significava sempre tanto, si sentiva che per Firenze valeva tanto. Quest'anno non hanno capito niente di tutto ciò, l'attaccamento non c'è mai stato, il sudare la maglia, davano sempre la sensazione che gliene fregasse poco. La squadra ha chiesto a più riprese un aiuto alla tifoseria e la Fiesole lo ha fatto, hanno messo da parte le contestazioni e hanno capito che serviva sostegno. Questo però la dice lunga sulla personalità di certi giocatori che non sanno reggere le pressioni.

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Chi salverei in questa stagione? Fagioli senza dubbio, il De Gea della seconda parte, poi Parisi. Anche Ranieri nella seconda parte perchè ha saputo reagire ad una situazione pesante, non è da tutti. Vanoli? Gli darei un 6 per il lavoro che ha fatto. Quando è arrivato sicuramente lo spogliatoio era disunito e quindi gli do 7 per come ha saputo rimettere ordine, ma gli do 5 per il gioco che ha espresso la Fiorentina. La situazione era difficile, ma i miracoli sono altri, ha fatto il suo".

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