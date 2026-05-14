Malusci: “Con la Juve servirebbe attaccamento, ma non sanno cos’è”

Chi salverei in questa stagione? Fagioli senza dubbio, il De Gea della seconda parte, poi Parisi. Anche Ranieri nella seconda parte perchè ha saputo reagire ad una situazione pesante, non è da tutti. Vanoli? Gli darei un 6 per il lavoro che ha fatto. Quando è arrivato sicuramente lo spogliatoio era disunito e quindi gli do 7 per come ha saputo rimettere ordine, ma gli do 5 per il gioco che ha espresso la Fiorentina. La situazione era difficile, ma i miracoli sono altri, ha fatto il suo".