I Bnkr44 sono un gruppo musicale formato da ragazzi toscani, che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2024. Il cantante Caph, al secolo Marco Vittiglio, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina, squadra della quale è tifoso. Queste le sue parole sull'attualità viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Il cantante dei Bnkr44: “Quanto ho sofferto per la Fiorentina! Ma sogno in grande”
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Il cantante dei Bnkr44: “Quanto ho sofferto per la Fiorentina! Ma sogno in grande”
Il cantante Caph: "Ad inizio stagione ero sicuro che avremmo fatto grandi cose e invece... Menomale che ci siamo salvati"
E' stata una stagione in cui ho sofferto tantissimo, spesso sono stato allo stadio, l'importante è averla portata in porto. Ma io voglio sognare in grande e per la prossima stagione spero di vedere la Fiorentina che torna a lottare per l'Europa. In realtà anche quest'anno ad inizio stagione ero sicuro che la Fiorentina potesse fare grandi cose e invece... Chi salvo dei giocatori? Sicuramente Fagioli e poco altro. Siamo un gruppo di Empoli, ma fin da quando ero piccolo ho sempre tifato Fiorentina, mi sono innamorato della maglia viola. Io sono un mega fan di Fazzini che purtroppo non si è visto molto, ma io continuo a confidare in lui.
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