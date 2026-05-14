Flachi: “Davvero a Firenze ci si accontenta di questo? Serve una rivoluzione”

"Le motivazioni in una gara simile vengono da sè. Vediamo se riescono a fare qualcosa di buono, in un'annata negativa per tutti. L'atteggiamento dalla gara col Sassuolo non mi piace , sono 3-4 partite che non fai un tiro in porta. La vedo dura domenica (o quando si giocherà), la Juve è molto motivata. Va ringraziato Vanoli, anche se in campo non ci sono stati tanti cambiamenti. Lui ha fatto un grande lavoro negli spogliatoi, e ci sta che li dentro ci siano stati grossi problemi."

Il futuro

"Dopo un'annata così serve una rivoluzione totale, Vanoli è stato preso per salvare la Fiorentina. Preferirei che arrivasse qualcosa di nuovo per portare entusiasmo. A livello tecnico-tattico ho visto poco, non si può dire che la Fiorentina si è trasformata. Oltre a Parisi ala cosa si è visto? Ma la colpa non è di Vanoli, ma anche di chi va in campo. In genere a noi fiorentini non va bene questo, siamo ambiziosi. Da quando a Firenze ci si accontenta? Non ci si può sempre fossilizzare sul fatto che Vanoli ha preso la Fiorentina a 4 punti, bisogna vedere la rosa della Fiorentina. Vedere un altro anno con Torino, Sassuolo e gli altri mi farebbe girare i cog....i. Dopo la Lazio bisognava vedere altro, se ci si accontenta dei pareggini vuol dire che non si è una squadra"