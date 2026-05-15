Commisso, sentito Cardinale? “Se non lo vivi, da americano non capisci”

Le parole del proprietario del Milan, Gerry Cardinale, sulla gestione del club rossonero e i problemi del calcio italiano

L'imprenditore statunitense, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners e nonché proprietario del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di come è gestire una squadra italiana da americano, tema molto discusso anche a Firenze con la presidenza della famiglia Commisso. Le sue parole: