Finale di stagione, Rep: “Vanoli chiede una cosa. Solomon e Harrison? Decisione presa”

E' tempo di orgoglio e scelte. Al Viola Park si lavora e si pensa al futuro. Vanoli si gioca le sue carte allo Stadium: Kean o Piccoli?

Redazione VN 15 maggio 2026 (modifica il 15 maggio 2026 | 09:46)

Raggiunta la salvezza matematica, in casa Fiorentina cambia inevitabilmente il significato delle ultime due partite della stagione contro Juventus e Atalanta. Se fino a pochi giorni fa l’unico obiettivo era mantenere la categoria, adesso il focus si sposta su orgoglio, atteggiamento e rispetto della maglia.

È questo il messaggio che arriva sia dalla tifoseria sia dall’interno del Viola Park. La contestazione andata in scena dopo lo 0-0 contro il Genoa non è stata letta soltanto come uno sfogo per una stagione deludente, ma anche come un avvertimento chiaro in vista del finale di campionato: evitare nuove prestazioni passive come quella vista contro la Roma e chiudere l’annata mostrando almeno carattere e senso di appartenenza.

Nel mirino del tifo organizzato ci sono soprattutto i giocatori, accusati troppo spesso di aver mostrato poco attaccamento e poca intensità. Più morbida invece la posizione nei confronti di Paolo Vanoli, che verrà comunque riconosciuto come l’allenatore capace di portare la squadra a una salvezza che, in alcuni momenti della stagione, appariva tutt’altro che scontata.

Anche sul fronte societario il clima resta complesso. La fiducia verso la gestione della famiglia Giuseppe Commisso non è alta, ma il nuovo corso avviato con Fabio Paratici viene osservato con curiosità e con una certa apertura da parte dell’ambiente viola, almeno in vista delle prossime scelte sportive e della campagna acquisti estiva.

Intanto, proprio Vanoli avrebbe chiesto alla squadra un finale di stagione all’insegna della dignità e dell’orgoglio. L’idea del tecnico è quella di affrontare Juventus e Atalanta con meno pressione mentale e con un atteggiamento più propositivo rispetto alle settimane della corsa salvezza, nelle quali la Fiorentina aveva privilegiato soprattutto equilibrio e fase difensiva.

Per la trasferta di Torino il tecnico proverà a recuperare quanti più giocatori possibile. Moise Kean punta almeno alla panchina, mentre davanti dovrebbe partire ancora titolare Roberto Piccoli. Attesi inoltre diversi ex particolarmente motivati, da Nicolò Fagioli a Daniele Rugani, fino allo stesso Paratici.

Per altri elementi della rosa, come Jack Harrison e Manor Solomon, queste potrebbero invece essere le ultime apparizioni in maglia viola: entrambi, salvo sorprese, non saranno riscattati a fine stagione.