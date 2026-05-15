Gazzetta: “Cosa ha convinto la Fiorentina a puntare ancora su Fagioli”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Nicolò Fagioli. «Nicolò è un patrimonio del calcio italiano, deve aggiungere la cattiveria agonistica ma è ancora molto giovane», ha detto di lui Paratici subito dopo il suo arrivo a Firenze.

La stagione è iniziata lenta ma con il cambio in panchina c'è stato pure un deciso cambio di marcia: il rendimento di Fagioli è cresciuto nella seconda parte del 2025-26 e il suo contribuito è stato prezioso per assicurarsi la permanenza in Serie A. Merito anche di Paolo Vanoli, che lo ha messo in cabina di regia e lo ha spinto a credere di più in se stesso, oltre che a sacrificarsi in fase difensiva.