Nazione: “Kean ancora a parte, con la Juventus corsa contro il tempo”

Nell’ultimo allenamento della Fiorentina non sono arrivate buone notizie per Moise Kean

Redazione VN 15 maggio 2026 (modifica il 15 maggio 2026 | 08:54)

Nell’ultimo allenamento della Fiorentina non sono arrivate buone notizie per Moise Kean: l’attaccante ha continuato a lavorare a parte e la sua presenza contro la Juventus appare sempre più improbabile. Anche se una convocazione non è ancora esclusa del tutto, il lungo periodo lontano dal gruppo rende difficile immaginare un suo recupero in extremis. Al contrario, Roberto Piccoli si è allenato regolarmente e si avvia verso una maglia da titolare, con Braschi destinato alla panchina.

La sfida contro la Juventus rappresenta anche un’importante occasione per diversi giocatori che cercano conferme in vista della prossima stagione. Piccoli, arrivato dal Cagliari per una cifra importante, ha bisogno di lasciare un segnale concreto per guadagnarsi la permanenza. La Fiorentina, infatti, attraversa un momento offensivamente complicato: nelle ultime tre partite contro Sassuolo, Roma e Genoa non è riuscita nemmeno a tirare in porta, e segnare è diventato un problema evidente.

Tra i calciatori chiamati a dare risposte ci sono anche Solomon e Gudmundsson. Il primo spera ancora in una possibile conferma, ma le recenti prestazioni non hanno convinto; il secondo è invece diventato un vero e proprio punto interrogativo tecnico e societario. Le ultime due gare contro Juventus e Atalanta serviranno quindi non solo a chiudere con dignità il campionato, ma anche a valutare il futuro di molti protagonisti della rosa, in una stagione che ha deluso tifosi e ambiente viola. Lo scrive la Nazione.