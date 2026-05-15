Nuovo tecnico? Tuttosport svela: “Paratici ha una pista estera top secret”

Il valzer delle panchine sta entrando nel vivo e anche la Fiorentina si prepara a settimane decisive. Come riportato da Tuttosport, il primo nodo da sciogliere sarà il futuro di Paolo Vanoli : il tecnico viola, in scadenza il 30 giugno, incontrerà a breve la dirigenza per capire se esistano i presupposti per proseguire insieme dopo la salvezza conquistata.

Nel frattempo Fabio Paratici starebbe già valutando diversi profili per l’eventuale nuova guida tecnica della Fiorentina. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione ci sarebbero Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Il primo è attualmente legato al Genoa ma potrebbe liberarsi attraverso una clausola, mentre il secondo è sotto contratto con il Sassuolo dopo l’ottima stagione in neroverde.