Il valzer delle panchine sta entrando nel vivo e anche la Fiorentina si prepara a settimane decisive. Come riportato da Tuttosport, il primo nodo da sciogliere sarà il futuro di Paolo Vanoli: il tecnico viola, in scadenza il 30 giugno, incontrerà a breve la dirigenza per capire se esistano i presupposti per proseguire insieme dopo la salvezza conquistata.
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Nuovo tecnico? Tuttosport svela: “Paratici ha una pista estera top secret”
Nel frattempo Fabio Paratici starebbe già valutando diversi profili per l’eventuale nuova guida tecnica della Fiorentina. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione ci sarebbero Daniele De Rossi e Fabio Grosso. Il primo è attualmente legato al Genoa ma potrebbe liberarsi attraverso una clausola, mentre il secondo è sotto contratto con il Sassuolo dopo l’ottima stagione in neroverde.
Secondo il quotidiano, però, Paratici starebbe tenendo viva anche una “pista estera top secret”, un profilo internazionale sul quale al momento massimo riserbo ma che confermerebbe la volontà della Fiorentina di valutare soluzioni differenti per aprire un nuovo ciclo tecnico.
Intanto il domino delle panchine coinvolge anche altri grandi club italiani. Maurizio Sarri piace molto all’Atalanta come possibile erede di Raffaele Palladino, mentre il Napoli continua a monitorare la situazione di Sarri in caso di addio di Antonio Conte. Anche il futuro di Vincenzo Italiano al Bologna resta da definire nei prossimi giorni.
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