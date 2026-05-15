Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Kayode: “Futuro alla Juventus? Penso al Brentford. Qui voglio crescere”

news viola

Kayode: “Futuro alla Juventus? Penso al Brentford. Qui voglio crescere”

Kayode
Inghilterra, Nazionale e sirene di mercato: ecco la seconda parte dell'intervista di Micheal Kayode a Tuttosport
Redazione VN

Dopo essere stato inserito nella shortlist della Premier League per il premio di “Young Player of the Season”, Michael Kayode si è raccontato nella seconda parte dell’intervista concessa a Tuttosport, parlando della sua esplosione con il Brentford FC, del sogno azzurro e anche delle voci di mercato che lo avvicinano alla Juventus FC.

“La Premier è la Disneyland del calcio”

—  

L’ex esterno della Fiorentina ha descritto così l’atmosfera che si vive in Inghilterra:

“La Premier League è la Disneyland del calcio mondiale: è tutto perfetto. Per strutture, qualità del gioco e dei giocatori non esiste un campionato più competitivo”.

Kayode ha poi spiegato come il calcio inglese esalti particolarmente le sue caratteristiche:

“Qui amo i duelli. In Italia c’è più tatticismo, ma la Serie A ti fa crescere tantissimo nella cura dei dettagli”.

“Doku impressionante, Haaland una macchina”

—  

Tra gli avversari affrontati in stagione, il classe 2004 ha indicato Jérémy Doku come il giocatore che più lo ha colpito:

“Impressionante per tecnica e velocità”.

Poi una menzione anche per Erling Haaland e Bruno Fernandes:

“Haaland è una macchina da gol, Bruno Fernandes ha una qualità incredibile nella gestione del pallone”.

“Italia prima di tutto”

—  

Nonostante l’interesse della Nigeria, Kayode non ha dubbi sul proprio futuro internazionale:

“Darò sempre la precedenza all’Italia”.

Il difensore ha raccontato anche di aver avuto contatti con Gennaro Gattuso:

“Abbiamo fatto una cena con i giocatori di Premier League. Mi sono sentito coinvolto anche senza convocazione”.

“Juve? Fa piacere, ma penso al Brentford”

—  

Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, ma Kayode ha raffreddato ogni discorso di mercato:

“Non sto pensando al ritorno in Italia. Voglio crescere ancora qui”.

Pur ammettendo che l’interesse dei grandi club faccia piacere:

“Quando qualcuno parla bene di te è sempre gratificante”.

L’obiettivo immediato resta però il Brentford:

“Qui ho trovato una famiglia. Mi sembra di essere qui da dieci anni”.

“Difendere mi diverte più che attaccare”

—  

Infine, una curiosità tecnica sul suo ruolo:

“Se devo scegliere, preferisco difendere”.

Una risposta controcorrente nel calcio moderno:

Nell’uno contro uno difensivo trovo tutto molto più stimolante”.

Leggi anche
CorFio: “Fiorentina, ecco perché è importante battere Atalanta e Juventus”
Kayode: “Italiano mi ha lasciato un segno profondo. Palladino? Tutto serve”

© RIPRODUZIONE RISERVATA