La Fiorentina ha raggiunto la salvezza dopo una stagione molto complicata, riuscendo nel girone di ritorno a migliorare numeri che a dicembre sembravano allarmanti. Tuttavia, il campionato rischia comunque di entrare tra i peggiori della storia recente del club: con 38 punti in classifica, i viola devono vincere almeno una delle ultime due partite contro Juventus e Atalanta per evitare di chiudere con un bottino inferiore ai 40 punti ottenuti nella deludente stagione 2020-21. Un risultato negativo sarebbe particolarmente pesante alla vigilia dell’anno del centenario della società.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fiorentina, ecco perché è importante battere Atalanta e Juventus”
Oltre ai problemi sportivi, preoccupano anche quelli economici. Il valore della rosa è sceso sensibilmente: secondo Transfermarkt, la Fiorentina vale oggi circa 244,5 milioni di euro, quasi 57 milioni in meno rispetto all’anno precedente. Un calo che appare ancora più significativo considerando gli investimenti fatti sul mercato, con un saldo negativo vicino ai 57 milioni tra acquisti, cessioni e riscatti obbligatori di giocatori come Fabbian e Brescianini. Una situazione difficile che il nuovo ds Paratici dovrà gestire nei prossimi mesi.
L’unica nota positiva resta il ranking europeo, dove la Fiorentina occupa ancora una buona posizione grazie ai risultati ottenuti nelle ultime stagioni nelle coppe. Tuttavia, l’assenza dalle competizioni europee nella prossima annata farà probabilmente peggiorare anche questo dato. Inoltre, il mancato piazzamento tra le prime otto costringerà i viola a iniziare presto la nuova stagione, disputando già a metà agosto il primo turno di Coppa Italia. Un impegno che, però, non basta a rendere meno amara un’estate senza coppe europee dopo quattro anni consecutivi di partecipazione alla Conference League. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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