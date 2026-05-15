Van der Sar: “Parlai con De Gea dopo Manchester. Sono contento per lui”

Tra i vari temi toccati c'è anche quello di David De Gea, suo successore in Inghilterra e obiettivo di mercato della Juventus

Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus e del Manchester United, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi toccati c'è anche quello di David De Gea, suo successore in Inghilterra e obiettivo di mercato della Juventus: