Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus e del Manchester United, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi toccati c'è anche quello di David De Gea, suo successore in Inghilterra e obiettivo di mercato della Juventus:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Van der Sar: “Parlai con De Gea dopo Manchester. Sono contento per lui”
Gazzetta dello Sport
Van der Sar: “Parlai con De Gea dopo Manchester. Sono contento per lui”
Tra i vari temi toccati c'è anche quello di David De Gea, suo successore in Inghilterra e obiettivo di mercato della Juventus
De Gea per diverse stagioni è stato il giocatore dell'anno del Manchester United, è un portiere eccezionale e ha vinto diversi trofei. Compresa l'Europa League 2017 contro il "nostro" Ajax. Ho parlato con De Gea quando ha lasciato Manchester e sono contento che abbia avuto una chance in Italia con una bella società come la Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA