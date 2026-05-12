David De Gea rimane un obiettivo della Juventus. Ma secondo quanto scrive Tuttosport, non si tratterebbe solo di un'idea. Il noto quotidiano scrive di un incontro tra le due sociteà, con Paratici che starebbe spingendo il giocatore verso l'addio:
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Incontro Fiorentina-Juve per De Gea. Paratici spinge per la cessione”
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Tuttosport: “Incontro Fiorentina-Juve per De Gea. Paratici spinge per la cessione”
David De Gea rimane un obiettivo della Juventus. Ma secondo quanto scrive Tuttosport, non si tratterebbe solo di un'idea
La Juve, nel frattempo, ha scelto comunque di cautelarsi, approfondendo i discorsi con la Fiorentina per De Gea. Il piano B, qualora i Reds dovessero alzare il muro sul fronte Alisson. La scorsa settimana c’è stato un primo incontro formale tra la Juve - rappresentata da un paio di intermediari - e la dirigenza Viola. Pista decisamente più percorribile, dal momento che è il club toscano a spingere per la cessione in estate dell’ex United. Le ragioni? Diverse, seppur correlate principalmente alla necessità di svecchiare la rosa e alleggerire il monte ingaggi.
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