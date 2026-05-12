Fabio Paratici si prepara a cambiare tutta la Fiorentina. La ristrutturazione non riguarderà solo il campo. È infatti in arrivo un nuovo responsabile del Viola Park, Paolo Morganti, uomo di fiducia del ds già ai tempi della Juventus e attuale dg del Catanzaro.
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La Nazione
Nazione: “Non solo il campo, Paratici vuole rivoluzionare tutta la Fiorentina”
Al Viola Park cambierà tutto. Segnali chiari di cambiamento, dunque, ma con Fabio Paratici sempre più al centro del progetto Fiorentina
Paratici cambia tutto—
E sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anche altri comparti: intanto l’area comunicazione, dove l’idea è quella di rivoluzionare la gestione del sito ufficiale e dei suoi contenuti. Non ci saranno più “anchorman” e infatti a fine mese saluterà Rossella Petrillo, volto della Fiorentina dell’ex dg Barone.
Campo ma non solo—
L’obiettivo è separare l’informazione istituzionale da quella sportiva, con quest’ultima che ha già mostrato segnali di crescita. Restano poi da valutare anche l’area medica e il ruolo del team manager. Segnali chiari di cambiamento, dunque, ma con Fabio Paratici sempre più al centro del progetto Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
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