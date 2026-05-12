Nazione: “Non solo il campo, Paratici vuole rivoluzionare tutta la Fiorentina”

Paratici cambia tutto

E sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anche altri comparti: intanto l’area comunicazione, dove l’idea è quella di rivoluzionare la gestione del sito ufficiale e dei suoi contenuti. Non ci saranno più “anchorman” e infatti a fine mese saluterà Rossella Petrillo, volto della Fiorentina dell’ex dg Barone.