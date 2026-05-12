CorSport: “Primi ostacoli per Grosso. Al VP continuano a credere in Vanoli”

Il primo nodo riguarda infatti Paolo Vanoli. È previsto un confronto diretto tra il tecnico e il dirigente, dopo i recenti colloqui

Fabio Paratici è chiamato a guidare la ricostruzione della Fiorentina dopo una stagione vissuta tra delusioni e segnali positivi. Il club si prepara a cambiamenti importanti all’interno della rosa, anche se l’entità della rivoluzione dipenderà dal budget che la proprietà metterà a disposizione attraverso il direttore generale Alessandro Ferrari. Gran parte delle decisioni sportive, però, passeranno proprio dalle mani di Paratici, a partire dalla scelta dell’allenatore.

Paratici e Vanoli

Il primo nodo riguarda infatti Paolo Vanoli. È previsto un confronto diretto tra il tecnico e il dirigente, dopo i recenti colloqui definiti interlocutori. All’interno della società c’è chi spinge per la conferma di Vanoli, considerato positivo il lavoro svolto nella fase finale della stagione. Paratici riconosce la validità della candidatura dell’allenatore, ma allo stesso tempo continua a valutare alternative compatibili con il progetto tecnico che ha in mente per il futuro viola.