Fabio Paratici è chiamato a guidare la ricostruzione della Fiorentina dopo una stagione vissuta tra delusioni e segnali positivi. Il club si prepara a cambiamenti importanti all’interno della rosa, anche se l’entità della rivoluzione dipenderà dal budget che la proprietà metterà a disposizione attraverso il direttore generale Alessandro Ferrari. Gran parte delle decisioni sportive, però, passeranno proprio dalle mani di Paratici, a partire dalla scelta dell’allenatore.
Corriere dello Sport
CorSport: “Primi ostacoli per Grosso. Al VP continuano a credere in Vanoli”
Paratici e Vanoli—
Il primo nodo riguarda infatti Paolo Vanoli. È previsto un confronto diretto tra il tecnico e il dirigente, dopo i recenti colloqui definiti interlocutori. All’interno della società c’è chi spinge per la conferma di Vanoli, considerato positivo il lavoro svolto nella fase finale della stagione. Paratici riconosce la validità della candidatura dell’allenatore, ma allo stesso tempo continua a valutare alternative compatibili con il progetto tecnico che ha in mente per il futuro viola.
Grosso—
Tra i possibili sostituti resta forte il nome di Fabio Grosso, attualmente legato al Sassuolo. La Fiorentina lo considera uno dei candidati principali nel caso di separazione da Vanoli, anche se convincere il club emiliano non sarà semplice. La decisione finale dipenderà dal confronto tra risultati ottenuti, ambizioni future e dalla volontà di Paratici di scegliere personalmente il profilo ideale per inaugurare un nuovo ciclo tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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