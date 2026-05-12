Nazione: “L’incontro tra Paratici e Vanoli c’è già stato. Ecco cosa filtra”

Il primo tema da affrontare riguarda la guida tecnica, con la situazione di Paolo Vanoli ancora incerta dopo un recente incontro

Redazione VN 12 maggio - 05:59

Fabio Paratici è diventato uno dei nomi più caldi nel mercato dei dirigenti di Serie A. Mentre la Fiorentina sta programmando la prossima stagione, il suo profilo viene accostato a diverse big italiane, tra cui Roma, Napoli, Atalanta e Milan. In particolare, nelle ultime ore sarebbero emersi contatti indiretti anche con il club rossonero, alimentando nuove indiscrezioni sul futuro dell’ex dirigente della Juventus.

Paratici saldo — Nonostante le voci, dalla Fiorentina non arrivano segnali di preoccupazione. Il club evita prese di posizione ufficiali, ma filtra la convinzione che Paratici sia pienamente coinvolto nel progetto viola. Dopo aver contribuito a rilanciare la squadra, il dirigente sarebbe ora concentrato sulla cosiddetta “fase 2”: la costruzione del futuro tecnico e sportivo della società. Il primo tema da affrontare riguarda la guida tecnica, con la situazione di Paolo Vanoli ancora incerta dopo un recente incontro interlocutorio che non avrebbe portato sviluppi concreti.

Rivoluzione — Successivamente toccherà al mercato dei giocatori, dove la Fiorentina si prepara a una ristrutturazione importante ma non radicale. Tra calciatori già sotto contratto e numerosi rientri dai prestiti, sarà difficile rivoluzionare completamente la rosa. Per questo serviranno decisioni mirate e una strategia condivisa, con Paratici chiamato a gestire una fase delicata per costruire una squadra competitiva e sostenibile nel lungo periodo. Lo scrive la Nazione.