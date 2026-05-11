Ascari: “Paratici ha messo le cose in chiaro. Vanoli va ringraziato”

"C'è da ringraziare Vanoli per il lavoro che è stato fatto. Lottare per non retrocedere è stato un passo indietro netto. La Fiorentina è una delle squadre con il monte ingaggi più alto. Ora è doveroso azzerare tutto, e dare tempo e fiducia a Fabio Paratici. Per me è normale che uno come lui possa attrarre delle squadre di livello, ma credo che abbia abbracciato il progetto Fiorentina con convinzione. Credo che Paratici quando sia arrivato a Firenze abbia messo in chiaro le cose, sia come autonomia, che come risorse finanziarie a disposizione".