L'intermediario Eugenio Ascari ha parlato ad Italia7, durante 30esimo minuto:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ascari: “Paratici ha messo le cose in chiaro. Vanoli va ringraziato”
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Ascari: “Paratici ha messo le cose in chiaro. Vanoli va ringraziato”
Fabio Paratici è l'uomo su cui la Fiorentina vuole costruire il proprio futuro
"C'è da ringraziare Vanoli per il lavoro che è stato fatto. Lottare per non retrocedere è stato un passo indietro netto. La Fiorentina è una delle squadre con il monte ingaggi più alto. Ora è doveroso azzerare tutto, e dare tempo e fiducia a Fabio Paratici. Per me è normale che uno come lui possa attrarre delle squadre di livello, ma credo che abbia abbracciato il progetto Fiorentina con convinzione. Credo che Paratici quando sia arrivato a Firenze abbia messo in chiaro le cose, sia come autonomia, che come risorse finanziarie a disposizione".
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