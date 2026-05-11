Marchini: “Paratici? Se lo cercano un motivo c’è. Sconcertato da Dodò”

"La Fiorentina non ha sbagliato la figura del ds, visto che tutti cercano Paratici. Mi sembrerebbe incredibile un suo addio dopo 5 mesi. La Fiorentina ha una posizione di forza su Paratici , c'è un contratto firmato, non vedo perchè smentire questo. La società ha altre necessità in questo momento. Ieri non mi aspettavo nulla di diverso, c'era da fare un punto. Tiriamo giù il sipario in queste ultime due partite, e pensiamo alla prossima stagione. Credo che la Fiorentina e Vanoli nelle prossime settimane spiegheranno l'epilogo di questa avventura. Mi sorprenderei di una possibile conferma"

Il futuro

"Se si volesse ripartire con Vanoli, al primo scossone ci sarebbero già i mugugni. Se Vanoli non è stata una scelta di Paratici, credo che voglia scegliere un tecnico funzionale alle sue idee. Credo che Vanoli troverà rapidamente una sistemazione, ma non a Firenze. Per Braschi la partita non era semplice, è un 5.5 di incoraggiamento. Un minimo di emozione c'èra. Minimi come i palloni che gli sono arrivati. A me ha sconcertato la stagione di Dodò. Ieri è stata una prestazione da 4.5."