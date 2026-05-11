Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Il commento: “Fiorentina ai minimi termini. Per la Juventus occasione ghiotta”

news viola

Il commento: “Fiorentina ai minimi termini. Per la Juventus occasione ghiotta”

Il commento: “Fiorentina ai minimi termini. Per la Juventus occasione ghiotta” - immagine 1
Le parole del giornalista, Paolo Rossi, sulla partita della Juventus, in programma domenica prossima, contro la Fiorentina
Redazione VN

Il giornalista vicino al mondo bianconero, Paolo Rossi, ha parlato a Radio Bianconera in vista della sfida di Torino contro la Fiorentina in programma il prossimo fine settimana. Le sue parole:

La Juventus sta bene. Contro la Fiorentina, che è una squadra ai minimi termini, mi aspetto una vittoria. Possiamo passare la settimana a dire che per loro è più di un derby e che è una rivalità storica, ma la Viola di quest'anno non può impensierirci. Anzi, potrebbe essere la giusta occasione per vincere con un certo scarto.

Leggi anche
Ascari: “Paratici ha messo le cose in chiaro. Vanoli va ringraziato”
30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30. L’ospite di questa sera

© RIPRODUZIONE RISERVATA