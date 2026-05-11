Il giornalista vicino al mondo bianconero, Paolo Rossi, ha parlato a Radio Bianconera in vista della sfida di Torino contro la Fiorentina in programma il prossimo fine settimana. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Il commento: “Fiorentina ai minimi termini. Per la Juventus occasione ghiotta”
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Il commento: “Fiorentina ai minimi termini. Per la Juventus occasione ghiotta”
Le parole del giornalista, Paolo Rossi, sulla partita della Juventus, in programma domenica prossima, contro la Fiorentina
La Juventus sta bene. Contro la Fiorentina, che è una squadra ai minimi termini, mi aspetto una vittoria. Possiamo passare la settimana a dire che per loro è più di un derby e che è una rivalità storica, ma la Viola di quest'anno non può impensierirci. Anzi, potrebbe essere la giusta occasione per vincere con un certo scarto.
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