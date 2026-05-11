Non solo il Milan, non solo la Roma. Stando a quanto riportano i colleghi di Sportmediaset, c'è un'altra pretendente in Serie A che segue da vicino il ds della Fiorentina Fabio Paratici.
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Mezza Serie A su Paratici. Sportmediaset: “Può lasciare Firenze, occhio al Napoli”
Fabio Paratici finisce nella lista anche del club azzurro dopo essere stato accostato a Roma e Milan nelle ultime ore
Suggestione Napoli—
A scriverne è il giornalista Orazio Accomando che, nel suo punto sul valder dei dirigenti, accosta il piacentino al Napoli. Paratici, si legge, potrebbe lasciare Firenze nonostante il lunghissimo contratto che lo lega alla Fiorentina.
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