Con la salvezza aritmeticamente ottenuta oggi, Marco Brescianini è ufficialmente un giocatore di proprietà della Fiorentina. Grazie al punto conquistato dalla Fiorentina contro il Genoa è scattato l'obbligo di riscatto pattuito dalla società viola a gennaio con l'Atalanta.
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Brescianini è ufficialmente della Fiorentina. Il costo del riscatto dall’Atalanta
Rendimento così così—
Arrivato nello scorso mercato in prestito oneroso dal club orobico per 1,5 milioni, con la maglia viola ha disputato - compresa quella di oggi contro il Genoa - 16 presenze (quindici in campionato e una in Coppa Italia) siglando una rete contro il Cagliari. Escluso da Vanoli dalla lista Uefa, Brescianini ha disputato la quasi totalità delle gare in campionato con la maglia viola, tranne quelle contro Lazio e Sassuolo. Titolare in otto occasioni, subentrato a gara in corso nelle altre sette, non è stato tra i protagonisti principali della travagliata stagione viola ma grazie all'accordo tra viola e Atalanta, si è "guadagnato" la conferma.
Quanto costa il riscatto di Brescianini—
Il prezzo del riscatto di Brescianini da parte della Fiorentina è di 10 milioni di euro che portano l'investimento complessivo del club a 11,5. Una cifra importante per l'ex Frosinone, che si legherà ai viola fino al 30 giugno 2030.
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