Brescianini è ufficialmente della Fiorentina. Il costo del riscatto dall’Atalanta

Rendimento così così

Arrivato nello scorso mercato in prestito oneroso dal club orobico per 1,5 milioni, con la maglia viola ha disputato - compresa quella di oggi contro il Genoa - 16 presenze (quindici in campionato e una in Coppa Italia) siglando una rete contro il Cagliari. Escluso da Vanoli dalla lista Uefa, Brescianini ha disputato la quasi totalità delle gare in campionato con la maglia viola, tranne quelle contro Lazio e Sassuolo. Titolare in otto occasioni, subentrato a gara in corso nelle altre sette, non è stato tra i protagonisti principali della travagliata stagione viola ma grazie all'accordo tra viola e Atalanta, si è "guadagnato" la conferma.