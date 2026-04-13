Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Rugani, un’altra presenza utile? Quanto manca al riscatto e quanto costerebbe

calciomercato

Rugani, un’altra presenza utile? Quanto manca al riscatto e quanto costerebbe

Rugani, un’altra presenza utile? Quanto manca al riscatto e quanto costerebbe - immagine 1
Il punto sul difensore che la Fiorentina ha preso a gennaio dalla Juventus
Redazione VN

Il riscatto a fine stagione di Daniele Rugani dalla Juventus è facoltativo per la Fiorentina, che però ha concordato coi bianconeri una clausola di obbligo al raggiungimento di due determinati obiettivi, uno di squadra e uno individuale. I due obiettivi sono la salvezza, quindi la permanenza in Serie A, e l'ottenimento da parte del difensore di cinque presenze da almeno 45 minuti entro la fine dell'annata. 

Quanto manca al riscatto di Rugani

—  

Rugani ha fatto il proprio esordio a Udine, in una partita disastrosa terminata 3-0 per i friulani. Dopodiché, per lui solo spezzoni, quindi nessuna presenza utile. Contro la Lazio, ecco il secondo gettone da titolare, che al 45esimo si tramuterebbe nella seconda presenza valida su cinque. Pertanto, ne mancherebbero tre, da abbinare alla salvezza.

Quanto costa il riscatto di Rugani

—  

Il prezzo del riscatto di Rugani da parte della Fiorentina è relativamente basso: due milioni di euro per il difensore ex Empoli classe 1994, l'anno scorso in prestito all'Ajax.

Leggi anche
Non sembra, ma Sabiri è ancora della Fiorentina: novità sul suo futuro
Ex obiettivi: Rios piaceva a Fiorentina e Roma, adesso ci prova il Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA