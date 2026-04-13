Il riscatto a fine stagione di Daniele Rugani dalla Juventus è facoltativo per la Fiorentina, che però ha concordato coi bianconeri una clausola di obbligo al raggiungimento di due determinati obiettivi, uno di squadra e uno individuale. I due obiettivi sono la salvezza, quindi la permanenza in Serie A, e l'ottenimento da parte del difensore di cinque presenze da almeno 45 minuti entro la fine dell'annata.