Il riscatto a fine stagione di Daniele Rugani dalla Juventus è facoltativo per la Fiorentina, che però ha concordato coi bianconeri una clausola di obbligo al raggiungimento di due determinati obiettivi, uno di squadra e uno individuale. I due obiettivi sono la salvezza, quindi la permanenza in Serie A, e l'ottenimento da parte del difensore di cinque presenze da almeno 45 minuti entro la fine dell'annata.
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Rugani, un’altra presenza utile? Quanto manca al riscatto e quanto costerebbe
Il punto sul difensore che la Fiorentina ha preso a gennaio dalla Juventus
Quanto manca al riscatto di Rugani—
Rugani ha fatto il proprio esordio a Udine, in una partita disastrosa terminata 3-0 per i friulani. Dopodiché, per lui solo spezzoni, quindi nessuna presenza utile. Contro la Lazio, ecco il secondo gettone da titolare, che al 45esimo si tramuterebbe nella seconda presenza valida su cinque. Pertanto, ne mancherebbero tre, da abbinare alla salvezza.
Quanto costa il riscatto di Rugani—
Il prezzo del riscatto di Rugani da parte della Fiorentina è relativamente basso: due milioni di euro per il difensore ex Empoli classe 1994, l'anno scorso in prestito all'Ajax.
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