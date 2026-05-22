Di Marzio: “La Sampdoria valuta Galloppa, ma prima c’è da sciogliere un nodo”

Il nome nuovo è quello di Daniele Galloppa, attuale allenatore della Primavera della Fiorentina. Per Galloppa si tratterebbe di un salto importante nel calcio dei grandi, dopo l'ottimo lavoro svolto con i giovani viola e la brevissima parentesi in cui ha traghettato la prima squadra in Conference League a Magonza (nel periodo di transizione dopo l'esonero di Pioli e prima dell'avvento di Paolo Vanoli).