Movimenti importanti in Serie B per il futuro della panchina della Sampdoria, con una pista che porta direttamente a Firenze. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha avviato i primi contatti conoscitivi per decidere a chi affidare la guida tecnica per la prossima stagione.
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Di Marzio: “La Sampdoria valuta Galloppa, ma prima c’è da sciogliere un nodo”
Il nome nuovo è quello di Daniele Galloppa, attuale allenatore della Primavera della Fiorentina. Per Galloppa si tratterebbe di un salto importante nel calcio dei grandi, dopo l'ottimo lavoro svolto con i giovani viola e la brevissima parentesi in cui ha traghettato la prima squadra in Conference League a Magonza (nel periodo di transizione dopo l'esonero di Pioli e prima dell'avvento di Paolo Vanoli).
Il nodo legato all'area sportiva—
Quello con il tecnico romano è un primo sondaggio in una serie di colloqui programmati dalla dirigenza ligure. Resta tuttavia da capire come verrà definitivamente strutturata l'area sportiva della Sampdoria. Molto, in questo senso, ruoterà attorno alla permanenza o meno di Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo del club blucerchiato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il contatto con Galloppa si trasformerà in una vera e propria trattativa.
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