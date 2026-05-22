Ci siamo. La Fiorentina ospita il Bologna per la prima semifinale di questi playoff verso lo scudetto. Si tratta di una gara secca, sul terreno dello stadio "Curva Fiesole" al Rocco B. Commisso Viola Park, con fischio d'inizio domenica 24/05 alle ore 18:30.
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VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera: Fiorentina-Bologna domenica 18:30. Dove vederla in TV e streaming
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Primavera: Fiorentina-Bologna domenica 18:30. Dove vederla in TV e streaming
Scopri con noi dove vedere la prima semifinale scudetto 2025/26. La Fiorentina ospita al Viola Park il Bologna
|Fiorentina-Bologna
|Semifinale 1 di 2
|Domenica 24/05 ore 18:30
|Stadio Curva Fiesole, Rocco B. Commisso Viola Park
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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