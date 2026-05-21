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Primavera, alle 18:00 Roma-Bologna: la Fiorentina osserva interessata

Galloppa
La Fiorentina Primavera attende la sfida tra Roma e Bologna per capire chi sarà la sua avversaria in semifinale
Redazione VN

La Fiorentina Primavera si appresta a guardare il match tra Roma e Bologna che va in scena allo Stadio Tre Fontane alle ore 18:00. La squadra di Galloppa, qualificatasi già per la semifinale, attende di capire chi sarà la sua prossima avversaria. Considerando il miglior piazzamento in classifica alla Roma basta un pareggio.

Le formazioni ufficiali:

ROMA: De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Bah, Panico, Cama; Di Nunzio, Almaviva; Arena. A disp: Zelezny, Litti, Della Rocca, Mirra, Arduini, Morucci, Scacchi, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.

All: Federico Guidi

BOLOGNA: Happonen; Nesi, Francioli, Tomasevic, Papazov; Lai, N’Diaye, Nordvall, Saputo; Negri, Toroc; Castaldo. A disp: Franceschelli, Gnudi, Ravaglioli, Nordvall, Tupec, Armanini, Badori, Pantaleoni, Jaku, Libra, Lo Monaco.

All: Stefano Morrone

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