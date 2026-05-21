La Fiorentina Primavera si appresta a guardare il match tra Roma e Bologna che va in scena allo Stadio Tre Fontane alle ore 18:00. La squadra di Galloppa, qualificatasi già per la semifinale, attende di capire chi sarà la sua prossima avversaria. Considerando il miglior piazzamento in classifica alla Roma basta un pareggio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera, alle 18:00 Roma-Bologna: la Fiorentina osserva interessata
giovanili
Primavera, alle 18:00 Roma-Bologna: la Fiorentina osserva interessata
La Fiorentina Primavera attende la sfida tra Roma e Bologna per capire chi sarà la sua avversaria in semifinale
Le formazioni ufficiali:
ROMA: De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Bah, Panico, Cama; Di Nunzio, Almaviva; Arena. A disp: Zelezny, Litti, Della Rocca, Mirra, Arduini, Morucci, Scacchi, Lulli, Maccaroni, Paratici, Forte.
All: Federico Guidi
BOLOGNA: Happonen; Nesi, Francioli, Tomasevic, Papazov; Lai, N’Diaye, Nordvall, Saputo; Negri, Toroc; Castaldo. A disp: Franceschelli, Gnudi, Ravaglioli, Nordvall, Tupec, Armanini, Badori, Pantaleoni, Jaku, Libra, Lo Monaco.
All: Stefano Morrone
© RIPRODUZIONE RISERVATA