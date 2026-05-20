Galloppa lascia il nido? Due club di Serie B su di lui: il punto

Per una Fiorentina prima squadra reduce da una stagione terrificante, c'è una Primavera che sogna di portare a casa il tricolore. Ma mentre i baby viola sono concentrati e sperano in uno storico trionfo, il mercato si accende già attorno alla squadra. E in particolare, al tecnico Daniele Galloppa che, secondo tuttomercatoweb.com, potrebbe a breve tentare il salto nei grandi.

Opzione Serie B

Il portale spiega che su di lui si è acceso l'interesse di due società di Serie B. Si tratta della Carrarese e dell'Empoli, nel caso in cui ci fosse la separazione rispettivamente da Calabro e Caserta. In ogni caso, si legge, al termine dell'annata Galloppa insieme al vice Antonelli tenterà il salto lasciando il "nido"