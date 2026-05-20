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Galloppa lascia il nido? Due club di Serie B su di lui: il punto

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Il tecnico Daniele Galloppa potrebbe a breve lasciare la primavera gigliata per tentare il salto nel calcio dei grandi
Redazione VN

Per una Fiorentina prima squadra reduce da una stagione terrificante, c'è una Primavera che sogna di portare a casa il tricolore. Ma mentre i baby viola sono concentrati e sperano in uno storico trionfo, il mercato si accende già attorno alla squadra. E in particolare, al tecnico Daniele Galloppa che, secondo tuttomercatoweb.com, potrebbe a breve tentare il salto nei grandi.

Opzione Serie B

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Il portale spiega che su di lui si è acceso l'interesse di due società di Serie B. Si tratta della Carrarese e dell'Empoli, nel caso in cui ci fosse la separazione rispettivamente da Calabro e Caserta. In ogni caso, si legge, al termine dell'annata Galloppa insieme al vice Antonelli tenterà il salto lasciando il "nido"

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