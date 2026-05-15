Dopo aver diviso la porta della Fiorentina Primavera con Leonardelli, arriva il primo contratto da professionista per Gianmaria Fei. Il portiere classe 2007 è reduce da una buona annata dove ha trovato una discreta continuità con la formazione di Galloppa e adesso arriva la rinnovata fiducia del club viola.
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Primavera: il vice-Leonardelli firma il suo primo contratto da professionista
Il classe 2007 Gianmaria Fei firma il primo contratto da professionista con la Fiorentina
ACF Fiorentina comunica che il portiere classe 2007 Gianmaria Fei ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028.
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