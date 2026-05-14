Ultima giornata del Campionato Primavera 1. Il Lecce ospita la Fiorentina al Deghi Center. I ragazzi di Mister Galloppa si sono già qualificati alle semifinali scudetto, assicurandosi una delle prime due posizioni in classifica. I giallorossi, invece, si presentano alla sfida noni con 51 punti, ormai automaticamente fuori dalle fasi finali.
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VIOLA NEWS giovanili news viola primavera Primavera: Lecce-Fiorentina sabato alle 13:00. Dove vederla in Tv e streaming
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Primavera: Lecce-Fiorentina sabato alle 13:00. Dove vederla in Tv e streaming
Scopri dove vedere l'ultima giornata del Campionato Primavera 1. I viola atterrano a Lecce senza paura della classifica, già in semifinale.
|Lecce - Fiorentina
|Ultima giornata Campionato Primavera 1
|Sabato 16 Maggio 2026, ore 13:00
|Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
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