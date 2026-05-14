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Primavera: Lecce-Fiorentina sabato alle 13:00. Dove vederla in Tv e streaming

Primavera: Lecce-Fiorentina sabato alle 13:00. Dove vederla in Tv e streaming - immagine 1
Scopri dove vedere l'ultima giornata del Campionato Primavera 1. I viola atterrano a Lecce senza paura della classifica, già in semifinale.
Redazione VN

Ultima giornata del Campionato Primavera 1. Il Lecce ospita la Fiorentina al Deghi Center. I ragazzi di Mister Galloppa si sono già qualificati alle semifinali scudetto, assicurandosi una delle prime due posizioni in classifica. I giallorossi, invece, si presentano alla sfida noni con 51 punti, ormai automaticamente fuori dalle fasi finali.

Lecce - FiorentinaUltima giornata Campionato Primavera 1
Sabato 16 Maggio 2026, ore 13:00Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)
TVSportitalia; Canale 60
StreamingSportitalia, app Sportitalia

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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