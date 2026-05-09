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Primavera, Galloppa: “Bene chi subentra. Cremonese? Noi con un vantaggio”

Galloppa
Le parole dell'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, in vista della partita contro la Cremonese
Redazione VN

L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, in vista della partita contro la Cremonese, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club:

La risposta bella è stata, da un po' a questa momento, da parte dei ragazzi che subentrano. Questo significa che tutti sono sul pezzo, dentro la partita. Un segnale meraviglioso. Cerchiamo di dare una continuità a questi ragazzi, di farli crescere, quindi abbiamo cambiato tanto, avuto giocatori che mancavano, ma chiunque è entrato ha contribuito alla causa. Questo significa far partite di qualcosa di più grande.

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Sulla partita

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Mi aspetto una partita difficile da pensare e preparare, perché loro hanno la testa sgombra. Arriveranno al Viola Park, contro la prima in classifica, quindi potrebbero giocare in qualsiasi modo. In questo caso, però, il vantaggio lo abbiamo noi: abbiamo una testa molto consapevole, quindi se andiamo a fare una lotta contro chi ha la testa libera noi abbiamo molto di più da far uscire da dentro. Ci portiamo dentro ogni cosa.

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