L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, in vista della partita contro la Cremonese, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club:
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Primavera, Galloppa: “Bene chi subentra. Cremonese? Noi con un vantaggio”
Le parole dell'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, in vista della partita contro la Cremonese
La risposta bella è stata, da un po' a questa momento, da parte dei ragazzi che subentrano. Questo significa che tutti sono sul pezzo, dentro la partita. Un segnale meraviglioso. Cerchiamo di dare una continuità a questi ragazzi, di farli crescere, quindi abbiamo cambiato tanto, avuto giocatori che mancavano, ma chiunque è entrato ha contribuito alla causa. Questo significa far partite di qualcosa di più grande.
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Sulla partita—
Mi aspetto una partita difficile da pensare e preparare, perché loro hanno la testa sgombra. Arriveranno al Viola Park, contro la prima in classifica, quindi potrebbero giocare in qualsiasi modo. In questo caso, però, il vantaggio lo abbiamo noi: abbiamo una testa molto consapevole, quindi se andiamo a fare una lotta contro chi ha la testa libera noi abbiamo molto di più da far uscire da dentro. Ci portiamo dentro ogni cosa.
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